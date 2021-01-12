Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet sonrası yapılan iyileştirme faaliyetlerinin en önemlilerinden biri de afetten doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen kişilere verilen psikolojik destektir. Bu bilinçle hareket eden Rönesans Holding grup şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım, İzmirli depremzede çocuklara yönelik bir psikolojik destek programı başlattı. Türk Psikologlar Derneği iş birliği ile başlatılan destek programı süresince, haftanın her günü 12.00 -20.00 saatleri arasında uzman psikologlar tarafından grup ve yüz yüze terapiler gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, 5 Kasım 2020 tarihinde başlayan terapiler, Karşıyaka'da bir AVM'de ve Gaziemir'de bulunan bir AVM'nin açık oyun alanlarının yanına kurulan ve bu destek programı için özel tasarlanmış ‘Duygu Paylaşım Evi' adı verilen konteynerlerde yapıldı. Programla, çocukların deprem travmalarını daha kolay atlatıp normal yaşamlarına uyum sağlayabilmeleri, ortaya çıkabilecek psikolojik hasarların belli ölçüde ortadan kaldırılması ve kaygıyla baş etme becerilerinin artırılması hedeflenerek başarılı bir çalışma yürütüldü.

416 depremzede çocuk ve aile ile 2 binin üzerinde görüşme gerçekleştirildi

TPD İzmir Şube Başkanı Klinik Psikolog Samet Baş, “Holding yetkilileriyle birlikte, depremin hemen ardından çok hızlı bir şekilde Karşıyaka'da yer alan Hilltown Karşıyaka ve Gaziemir'de bulunan İzmir Optimum AVM'lerde Duygu Paylaşım Evleri'ni kurduk. Çalışmalar kapsamında, deneyimli psikologlarımız Duygu Paylaşım Evlerinde çocuklar ve yetişkinlerle travma odaklı bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yürüttü. 3 ay olarak planlanan projede şu ana kadar 416 depremzede çocuk ve aile bu hizmetten ücretsiz olarak yararlandı” dedi.

Deprem sonrası çocuklarda görülebilecek duygusal, davranışsal tepkilere yönelik ebeveynler için bilgilendirici danışmanlık hizmetleri sağlanırken bir yandan da oyun ve hikayelerin gücünden yararlanarak çocukların yaşadıkları zorluklara destek olunduğu açıklandı.