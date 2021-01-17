Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elim kaza, akşam saatlerinde Kumluca Mahallesi’nde meydana geldi. Hafif ticari aracıyla seyir hâlinde olan Hasan Aktürk, bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü araçtan yaralı olarak çıkarılırken yanında oturan eşi Hatice Aktürk’ün öldüğü belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken eşinin cenazesi morga kaldırıldı.