Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Pandemide bütün düzenimiz bozulunca, hayatın zorluklarıyla mücadele zorlaştı. Kendimizi çaresiz hissettik. Ardından sıkıldıkça yedik, kilo aldık, diyetisyende çare aradık. Fakat kısıtlama var, gitmekten korktuk ve online hayatın zorluklarına karşı çareyi de yine online almaya başladık. Son dönemde hem psikolog hem diyetisyenler online oldu.

Online psikolog hizmeti, bir TV dizisinin belirli bölümünde evinden çıkamayan bir kadına bilgisayar ekranı aracılığıyla uzanan bir psikoloğu konu alınca çalışmaya talep artsa da Psikolog Aynur İlhan'ın 'Evimdeki Psikolog uygulaması yaklaşık 3 yıldır hizmette. Aynur İlhan ile uygulama hakkında konuştuk. Yeni Zelanda'dan da danışanı var sistemin, Birleşik Arap Emîrliklerinden de... Panik atak ise danışanların en fazla yardım istediği durum olarak öne çıkıyor... İnsanlara destek olmayı, zamandan, mekandan, ön yargılardan bağımsız olarak sağlamayı amaçlayan sistemi 2018'de, yani pandemi daha hayatımızda yokken kuran Aynur İlhan, evlerimizde olduğumuz bu dönemde sorularımızı teknolojik cihazlar aracılığıyla cevapladı...

YENİ ZELANDA'DA BİLE

Sistem zamanı, mekânı, yolları engel olmaktan çıkarıyor. 'Evimdeki Psikolog' ile Birleşik Arap Emîrliklerinden ABD'ye, Yeni Zelanda'dan Almanya'ya kadar 45 ülkede hizmet almak mümkün. Üstelik sadece Türkçe değil, İngilizce olarak da danışmanlık hizmeti veriliyor. Özellikle bu dönemde içinde bulunduğu durumda problemler fark eden insanların danışma ihtiyacının da arttığını söyleyen Aynur İlhan, çift terapilerinde de artışın dikkat çektiğini söylüyor.

MESAJ DA MÜMKÜN

Evimdeki Psikolog girişimi, şu anda günlük 150 talep alarak aylık 2.500 seans gerçekleştiriyor. 50 uzmanla hizmet veren sistemden faydalanmak için mobil cihaz ya da bilgisayar aracılığıyla sesli ya da görüntülü görüşme yapmak, mesajlaşma yöntemiyle uzmanlara ulaşmak mümkün. 'Evimdeki Psikolog' sisteminin internet sitesine girenler, uzmanların öz geçmişlerini görüp buna göre seçim yapabiliyor. Seçtikleri uzmandan randevu alıp görüşmeyi başlatabiliyor. Cinsel problemlerde daha çok mesaj yöntemi izlenirken, mesaj, sesli görüşme ve görüntülü görüşmede farklı ücretlendirme uygulanıyor. Doğru iletişim kuramadığına inananlar ise uzman değişikliği yapabiliyor. Uzman desteği almaya başlamadan önce yine siteden kendisine dair testlerle de yol alabiliyor.

PANİK ATAK İLK SIRALARDA

Son dönemde panikatak, anksiyete, kaygı bozukluğu, en sık yaşanan problemler olarak öne çıkıyor. Bunlar da pandemi döneminde sosyalleşme ihtiyacının karşılanamadığı pandemi döneminin ortaya çıkardığı sıkıntılar olarak ifade ediliyor ve mümkün olan her zaman doğada ve hayvanlarla vakit geçirilmesi tavsiye ediliyor.

EVLİLER, EVLİYİ TERCİH EDİYOR

Danışanlar genellikle cinsiyet ayrımı yapmasa da, cinsel terapi almak isteyenler genellikle hemcinsleriyle görüşmeyi tercih ediyor. Evli ve çocuk sahibi danışanlar da genellikle kendi medeni durumuna yakın uzmanlardan destek almak istiyor. İlişki problemlerinde ise daha çok karşı cinsten uzman desteği isteniyor.

FARKINDALIK DİZİLERLE ARTTI

'Evinizdeki Psikolog' girişimi, 2018 yılında başladı ve dünyaca ünlü 'melek yatırımcıdan' da yatırım aldı. Ancak son dönemde TV'deki dizilerden birinde evden çıkmayı reddeden bir kadının görüntülü görüşme ile terapi alıp sorunlarını geride bırakmasının getirdiği farkındalık, sisteme talebi de bir oranda artırdı.

EN ÇOK KİMİ ARADIK?

l Diyetisyen %30

l Psikiyatrist ve psikolog %23

l Tıbbi Danışma Doktoru %18

l Dermatoloji %8

l Pedagog %4

l Dahiliye %3

l Çocuk Hastalıkları %2

l Fizik tedavi ve rehabilitasyon %2

l Kulak Burun Boğaz %2

KİLOLARI ALINCA DİYETİSYENE KOŞTUK

Covid-19 salgını, zaten en büyük problemlerden olan hareketsizliği artırdı. Okullar, iş yerleri eve taşınınca mutfakta harcanan zaman arttı, herkes evinin aşçısı oldu ve artan kilolar en büyük problemlerimiz arasında üst sıralara tırmandı. Hâl böyle olunca da diyetisyenler kurtarıcımız oldu. Turs Asist adlı Dijital Sağlık Platformu, 2020 yılının en çok aranan hizmet alanlarını belirledi. Sistemden 16 bin kişi yararlanırken, diyetisyen hizmeti alanların oranı yüzde 30'a ulaştı. Diyetisyenlerden sonra telefonu en fazla çalanlar psikolog ve psikiyatristler oldu. Psikolog ve diyetisyen randevusu alanların yüzde 70'inden fazlası ise ikinci randevuyu talep etti. Üçüncü sırada ise tibbi danışma doktorları yer aldı. Bu üç uzmanlık alanı, alınan tüm aramaların yüzde 71'ini oluşturdu.