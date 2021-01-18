Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’nde dün görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İstanbul’da kar yağışının kendini göstermesiyle beraber bir genç, oturduğu binanın çatısına çıktı. Karla kaplı çatıya çıkan genç, telefonuyla kar fotoğrafı çekti. Fotoğraf çekmek için canını tehlikeye atan gencin çatı üzerindeki halleri ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

