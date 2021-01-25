Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 24 Ocak 2021 günü Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Ericek mezrasında yapılan arama tarama faaliyetinde yol kenarında kara gömülü vaziyette; 8 ayrı paket içerisinde 8 kilogram eroin maddesi ile 1 adet bidon içerisinde 12 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Kara gömülü 8 kilo eroin ile 12 litre asit anhidrit madde ele geçirildi
25.01.2021 - 18:00 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kara gömülü 8 kilo eroin ile 12 litre asit anhidrit madde ele geçirildi.
Etiketler : Hakkari,
762624 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762624.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER