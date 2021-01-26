Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de çeşitli sebeplerle iç göçün artması büyük şehirlerin nüfus yoğunluğunu artırıyor. Nüfus büyük illerde milyonları bulurken diğer şehirlerde azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Türkiye’de herkes doğduğu ilde kalmış olsaydı en kalabalık nüfus Şanlıurfa'da olacak. Burada 2 milyon 839 bin 823 kişi yaşayacaktı. Ardından gelen Konya'da ise nüfus 2 milyon 603 bin 448 kişiyi bulacaktı. Şu an 16 milyon kişinin ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu 2 milyon 558 bin 75 olacaktı. Dörrdüncü Diyarbakır'da nüfus 2 milyon 294 bin 58 kişi, Ankara'da 2 milyon 16 bin 454 kişi, İzmir'de 1 milyon 976 bin 581 kişi oturacaktı. Yedinci Samsun'un nüfusu 1 milyon 976 bin 178, Sivas'ın 1 milyon 950 bin 281, Erzurum'un 1 milyon 893 bin 946, Bursa'nın ise 1 milyon 826 bin 285 olacaktı. Bu durumu değerlendiren Konyalılar, yüz ölçümü olarak çok geniş bir şehirde yaşadıklarını belirterek 2,6 milyon kişinin yaşamasıyla herhangi bir sıkıntı çekmeyecekleri görüşünü bildirdi.