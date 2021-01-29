Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Kenan Tural evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Olay polis haber verildi. Kenan Tural'ın ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Evinin banyosunda ölü bulundu
29.01.2021 - 12:52 | Son Güncelleme: 29.01.2021 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.
Etiketler : samsun,kenan tuğral,banyo,
763632 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763632.aspx
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