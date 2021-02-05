Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Hakkari ve Van'ın güneyinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiğini belirtti. Açıklamada, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor, bu nedenle ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 4, Muş’ta 3, Hakkâri ve Bitlis’te 2 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği ve kar erimesi nedeniyle çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bu gece ve yarın ilk saatlerden itibaren; Hakkari il geneli, Van'ın güneyinde beklenen kar yağışlarının yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 20-50 santimetre yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ oluşumu ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.