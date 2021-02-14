Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden, güney, iç ve doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 10

İstanbul: Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı 2

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor) 12

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 18