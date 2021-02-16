Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Y. ile yoldan geçen M.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheliler K.D. ile M.A. polis ekiplerince yakalandı.
Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
16.02.2021 - 18:30 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Etiketler : malatya,kavga,yaralı,
768180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768180.aspx
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