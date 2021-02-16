Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Y. ile yoldan geçen M.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheliler K.D. ile M.A. polis ekiplerince yakalandı.