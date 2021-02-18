Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda polis ekipleri park halindeki bir araca çarparak olay yerinden kaçan 59 YV 951 plakalı otomobilin ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen otomobil sürücüsü polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sonucu polis aracına da çarpan otomobilde sürücüsü H.Ş. ile otomobilde bulunan M.Ç. gözaltına alındı.

Otomobil 2 ay trafikten men edilirken H.Ş. ve M.Ç'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve sürücüye trafik yönünden 12 bin lira ceza kesildi.