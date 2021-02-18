Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık çalışanlarından başlayan aşılama, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzeri eşlerine kadar geldi. Ankara'da aşılanma sırası gelen; ancak yürüyemediği için engelli bakım hizmeti alan 69 yaşındaki Emire İzgi de aşısını oldu. Ankara’nın 1.135 rakımlı Elmadağ ilçesine bağlı Kuşçuali köyünde ikamet eden Emire İzgi için ekipler, yer yer 50 santimetreyi bulan kar ve tipiye rağmen aşıyı evine kadar götürdü. Aşısını sağlık kuruluşunda olan 76 yaşındaki Nazım İzgi, “Allah razı olsun. Karda kışta, tipide vurdunuz kırdınız geldiniz. Çok teşekkür ederim” dedi. Görevli Dr. Salih Karaca ise “Evet, hava şartları çetin ve zor. Ama biz görevimizin başındayız. İnsanların tepkisi bizi motive ediyor. Daha da şevkle çalışmamızı sağlıyor” diye konuştu. Ekipteki ebe Nuran Taş da “İnsanlar çok sıcak ve sürekli bir şeyler ikram etmeye çalışıyorlar. Çok minnettarlar. Devletin yaptığı bu hizmet için sürekli dua ediyorlar” ifadesine yer verdi.