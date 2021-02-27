Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayide tamirci olarak çalışan Emre Taysi (27), motosikletiyle ilerlerken Örnek Caddesi'nde, telefonla konuşmak için durdu.

Cebindeki poşeti düşürdüğünü fark etmeyen Taysi, yoluna devam etti. Bir süre sonra durumu fark eden Taysi, poşetin içinde düğünde takılan altınların bulunduğunu belirterek, güvenlik kamerası görüntüleriyle karakola gitti.

Emre Taysi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 ay önce dünyaevine girdiğini belirtti.

Düğünde takılan altınları koyduğu poşeti bankaya götürürken düşürdüğünü aktaran Taysi, şöyle dedi:

"Müşteri cep telefonumdan arayınca motosikleti durdurup konuştum. Bir süre sonra cebimde poşetin olmadığını fark ettim. Hemen çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini aradım. Görüntülerde benim görüşme yaptığım sırada poşeti düşürdüğüm ve hemen yanımdan geçen kişinin aldığı poşeti alıp cebine attığı görülüyor. Adam bana hiçbir şey demeden yoluna devam ediyor. Diyecek bir şey bulamıyorum. İnsanlık ölmüş."

Güvenlik kamerası kayıtlarında da kaldırımda park edip motosikletinin üzerinde cep telefonuyla konuşan Taysi'nin cebinden düşürdüğü anlaşılan poşetin, kendisi gibi cep telefonuyla konuşan bir yaya tarafından bulunduğu, yayanın poşeti cebine atıp götürdüğü görülüyor.