Yenice ilçesinin Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyünde bulunan kurşun madeni ocağında göçük oldu. Kazdağları eteklerindeki maden ocağında meydana gelen göçükte, Gazi Baytimur adlı işçi, tahkimatın çökmesi sonucu 40-50 metre derinlikte göçük altında kaldı. AFAD, jandarma ve Kalkım Belediyesi ekipleri madene sevk edildi. Ekipler göçük altındaki işçiye ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.
Çanakkale’de maden ocağı göçtü; bir işçi toprak altında
01.03.2021 - 18:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Etiketler : Çanakkale,Yenice,maden ocağında göçük,
771418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771418.aspx
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