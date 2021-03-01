Yenice ilçesinin Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyünde bulunan kurşun madeni ocağında göçük oldu. Kazdağları eteklerindeki maden ocağında meydana gelen göçükte, Gazi Baytimur adlı işçi, tahkimatın çökmesi sonucu 40-50 metre derinlikte göçük altında kaldı. AFAD, jandarma ve Kalkım Belediyesi ekipleri madene sevk edildi. Ekipler göçük altındaki işçiye ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.