Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Melikgazi ilçesi Ahi Evran Mahallesi Seyrani Sokak'ta bir apartmanın 6. katında oturan Ş.K. (32) evde dengesini kaybederek düştü. Çocukların komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ş.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada Ş.K'nın, olayı duyup eve gelen ve fenalık geçiren bir yakını, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.