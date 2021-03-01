Merkez Melikgazi ilçesi Ahi Evran Mahallesi Seyrani Sokak'ta bir apartmanın 6. katında oturan Ş.K. (32) evde dengesini kaybederek düştü. Çocukların komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ş.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada Ş.K'nın, olayı duyup eve gelen ve fenalık geçiren bir yakını, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
32 yaşındaki kadın, evde düşerek can verdi
01.03.2021 - 21:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de evde düşen 2 çocuk annesi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : kayseri,düşme,öldü,
771439 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771439.aspx
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