Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek, asayiş ve trafik düzenini sağlamak amacıyla huzur denetimi yapıldı. İl merkezi ve ilçelerde 553 polisin katılımlarıyla yapılan huzur uygulamasında, 2 bin 232 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Sosyal mesafe ve maske takma hususlarında 129 iş yeri, 23 park bahçe, bin 301 araç denetlendi. 7 kişiye maske takmamaktan ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan, 3 kişiye ise kabahatler kanununa istinaden idari ceza yazıldı. Kapanma saatlerine uymayan 1 işyerine tutanak tanzim edildi.
Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise, bin 301 araç kontrol edildi. 45 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlallerden 27 bin 969 lira para cezası uygulandı. 4 araç trafikten men edildi.