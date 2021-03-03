Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Altınova Mahallesi’nde içerisinde 200 can erik ağacının bulunduğu serasında erik üreten Cengiz Avcı, ilk hasatta 50 kilogram meyve almayı planladıklarını, ikinci gelen çiçekten 3 ton erik elde ederek Almanya ve İngiltere’ye ihraç edeceklerini söyledi.

Üç yıldır ilk erik hasadı Türkiye rekorunun kendisine ait olduğunu kaydeden Avcı, “Hasada bir hafta önce başladık. Mersin’le başa baş giderken bazı teknik değişikliklerle Mersin’den 1,5 ay daha öne çektik. Verimde biraz düşüş olmasına rağmen bu yıl 26 Şubat’ta meyvelerimiz çıktı. Arkasından da ikinci ürünümüzü almayı hedefliyoruz, ağaçlarımız çiçekte meyvelerimiz geliyor” dedi.

"İlk müşteriler Dubai ve Rusya"

Talebe göre hasat yaptıklarını dile getiren Avcı, “Talep ve ihtiyaca göre hasat yapıyoruz. Yurt dışından Dubai ve Rusya’dan müşterilerim var. Onların isteklerine cevap veriyorum. Küçük kaselerde veya 3 kilogram-5 kilogram olarak gönderiyorum” diye konuştu.

100 gram erik 100 TL

Soğuk hava deposundaki eriklerin taze erikle kıyaslanmasının mümkün olmadığının altını çizen Cengiz Avcı, “Eriklerimiz dalından koptu ve tazedir. Şu an 60 gramlık kaselerimizi 70 TL’den satışa sunduk. 100 gramlık kaselerimizin fiyatı da 100 TL’den satışa sunuldu. 100 gramda 18 tane erik var. Üç tane eriğe 100 TL istemiyoruz. Soğuk hava deposundan değil, eriklerimiz dalından koptu tazedir” ifadelerini kullandı.

Cengiz Avcı, erik serasını kamera ve bekçili koruma sistemiyle korunaklı hale getirdiklerini ifade ederek, fiyatların yüksek olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem olarak kangal köpeklerinin ve bekçilerin alanda nöbet tuttuğunu söyledi. Avcı, nisan ayı itibarıyla hasatlarının son bulacağını dile getirdi.