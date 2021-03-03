Olay sabah saatlerinde Başiskele Barbaros Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 MA 514 plakalı motosiklete binen 4 kişilik aile, Millet Caddesi üzerinde gezintiye çıktı. Adı öğrenilemeyen sürücü idaresindeki motosiklette sürücünün arkasında oturan ve seyir halindeki motorda 2 çocuğunu kucağında taşıyan kadın görenleri şaşırttı. Çocuklarını kucağına alarak hiçbir güvenlik önlemi olmadan motorda seyahat eden 4 kişilik ailenin o anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
4 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolcuğu şaşırttı
03.03.2021 - 10:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde motosikletle gezintiye çıkan ailenin kucaklarına aldığı 2 çocukla tehlikeli yolcuğu amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kocaeli,
771776 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771776.aspx
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