Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Üsküdar Meydanı’nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bankta oturan 81 yaşındaki E.E.Ö., tabancasını kafasına tutarak tetiğe bastı. Yaşlı adam kanlar içinde yere yığılrıken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Ceset incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı anlatan Eser Kaygı, “Burada simit satıyordum. Pat diye bir ses geldi. Baktık, adam kanlar içinde yerde yatıyor. Polis, ambulans çağırdık” dedi.