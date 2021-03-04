Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir petshop'ta bulunan Makav ve Jako türleri papağanlar, yaptıklarıyla şaşırtıyor. Özellikle Makav türü olan ve adı 'Mango' olan papağan, pet şişeden insan gibi su içerken, çalan müziklerle de oynuyor. Sahibini izleye izleye oynamayı öğrenen papağan, müzik açıldığı anda oynamaya başlıyor. Ayrıca dükkanda bulunan Jako türü 2 papağan da müzik çalınca oynarken, papağanlar vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

"Özellikle Mango isimli papağanımız çok ilginç"

Papağanlarla ilgili bilgi veren dükkan sahibi Serde Cem Kılıç, bu işi yaklaşık 4-5 yıldır yaptıklarını söyledi. Çocukluktan beri hayvanları çok sevdiğini kaydeden Kılıç, “Babamla birlikte burayı açtık. Hayvanları çok seviyorum. Küçüklükten beri hep hayvanlarla ilgileniyordum. 4-5 yıldır da petshop sektörünün içindeyiz. Burada ağırlıklı olarak papağan türleri var. Kedilerimiz, köpeklerimiz de var. Hepsi birlikte burada oluyorlar. Sultan, Cennet gibi papağan türleri var. Ayrıca büyük papağan türleri de burada var. Özellikle Mango isimli papağanımız çok ilginç. Bütün papağanlar kaptan su içerken, bu papağanımız insan gibi pet şişeyi ağzına dayayıp, yukarı kaldırıp içiyor. Ayrıca müzik duyunca oynamaya başlıyor. Tabi bunlar ilgi ve şefkatle ilgili bir şey. Bizim onların yaklaşımımızdan dolayı onlarda verdiğimiz bir eğitime hemen tepki veriyor" dedi.

"Müzikle bu papağanın yanına geldiğimde oynamaya başlıyor"

Papağanın müzikle oynadığını yemlerini değiştirirken fark ettiğini belirten Kılıç, "Ben onların yemini değiştirirken hep müzik dinlerim ve zaman zaman oynarım. Bir süre müzikle bu papağanın yanına geldiğimde oda benim gibi oynamaya başladığını fark ettim. Beni izleye izleye, müziği duya duya benden kapmış ve oynamaya başladılar. Buda eğitimle ilgili bir durum. Biz onları sevdiğimiz için onlarda bizi taklit etmeye başladılar" şeklinde konuştu.

Müziği duyduğu anda oynamaya, dans etmeye başladığını kaydeden Kılıç, “Hareketli figürler sergiliyorlar, kafalarını sallıyorlar, kanatlarını açıyorlar. Yani müzik bunlar için değişik bir olay. Müziği duyduğu anda oynamaya başlıyorlar. İnsanlardan çok pozitif tepkiler alıyoruz. İnsanlar bu hayvanların su içtiğini, oynadığını görünce güzel tepkiler veriyorlar. Birçok vatandaş fotoğraf çektirmek istiyor. Aslında bu yolla insanlara hayvan sevgisini de aşılamış oluyoruz. Normalde bu papağanlar insanlardan öğrendiği kelimeleri yada çevreden duyduğu sesleri öğrenip, konuşurlar. Bu su içip, oynayan papağanımız 100 yıla kadar yaşayabiliyor. Ev ortamında daha da yükseğe çıkabilir. Bu papağanların kelime sınırı çok fazla. 500 kelimeye kadar konuşanlar bile var. Bu tamamen ilgi ve odaklanmayla alakası var. Bunların soru cevap yapanları da var. Yani köpek nasıl ses çıkartır sorup, havlayan, kedi nasıl ses çıkartıp deyip, miyavlayan papağanlarda var. Bunlar tamamen zekayla alakalı bir durum. Yani aslında baktığınız zaman bunlara her şey öğretilebilir” ifadelerini kullandı.