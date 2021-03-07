Hasan Kaya (41) yönetimindeki otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 28. kilometresinde Remzi Altunsulu idaresindeki otomobille çarpıştı. Kaya'nın sürdüğü otomobil devrildi. Kaya ile araçtaki Özlem (36), Ömer (8), Asya (6), Aziz (67) ve Narin Kaya (65) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
07.03.2021 - 22:53 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 22:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Etiketler : şanlıurfa,kaza,yaralı,
772951 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772951.aspx
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