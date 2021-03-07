Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Kaya (41) yönetimindeki otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 28. kilometresinde Remzi Altunsulu idaresindeki otomobille çarpıştı. Kaya'nın sürdüğü otomobil devrildi. Kaya ile araçtaki Özlem (36), Ömer (8), Asya (6), Aziz (67) ve Narin Kaya (65) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.