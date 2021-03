Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’a bağlı Güvenevler Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerindeki bir balıkçıda daha önceden çırak olarak çalışan 16 yaşındaki Şükrü Can K, eski patronları Akif A. ile Ali S’den 200 TL’lik yevmiye parasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre iş yeri sahipleri, genci rehin alıp yaklaşık beş saat boyunca işkence yaptı. Yalvar yakar tuvalete gitmek için izin alan çırak, bu fırsattan istifade bir sitenin güvenlik görevlisine sığındı. Görevlinin ihbarı sonrası genç hastaneye kaldırıldı, polis zanlıların peşine düştü. Kafasında kırıklar, vücudunda da çatlaklar bulunan Şükrü Can K “Sopa ve demir çubuklarla vurdular. Dinlene dinlene dövdüler. Vücudumda izler var, kolum çatlak, kafam dikiş atıldı. Çalışamaz hâle geldim. Hiçbir gelirim yok. Bana bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum” dedi. “Böyle olacağını bilsem 200 TL’nin peşine düşmezdim” diyen genç, ayrıca zanlıların kendisini “Git bizi ihbar et. Aracımızdaki 4 bin lirayı senin çaldığını söyleyeceğiz” şeklinde tehdit ettiğini ileri sürdü. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri operasyonla yakaladı. Karakolda ifadelere alınan ikili, suçlarını kabul etti. Zanlılar “Şükrü Can K, aracımızı izinsiz götürdü. Torpido gözünde bulunan 4 bin TL’yi çaldı. Parayı üstünde bulduk. Bu yüzden dövdük” şeklinde ifade verdi. Şahısların sorgusu sürüyor.