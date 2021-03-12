Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

L.A, S.A'nın tavsiyesi üzerine 200 bin dolarlık kripto para aldı. İlk olarak zarar etiti, daha sonra ise 130 bin dolar kâra geçti. Paranın kâr etmesi üzerine L.A, kazancından 7 bin dolar S.A'ya gönderdi. Bunun üzerine S.A. parayı az bularak 30 bin dolar daha göndermesine istedi, L.A’ya konum atıp buluşmak istedi. Belirtilen konuma gelen L.A, burada R.H'nin silah göstererek tehdit etmesi üzerine araçlarına bindi.

Tehdit altında 10 bin dolar daha gönderdi

Silahla tehdit eden şüpheliler L.A’yı Ünalan’da bulunan bir işyerine getirerek, burada tehditler savurdu. Bunun üzerine L.A, S.A’nın hesabına 10 bin dolar daha yolladı. Bununla da yetinmeyen şüpheliler, birkaç gün sonra L.A’nın evine giderek daha çok para istedi. L.A, bu defa polise başvurup durumu anlattı. Şikâyet üzerine harekete geçen ekipler, S.A, R.H, S.S, A.Ç. ve A.N.T'yi gözaltına aldı. Zanlılar adliyeye sevk edilirken L.A'yı gasbetme anları güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, L.A. zorla bir araca bindiriliyor. Yoğun trafikte milim milim ilerleyen araca sırayla iki kişi biniyor. Bir iş yerine götürülen L.A, burada tehdit ediliyor.