Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi’nde bulunan Çarşamba Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’na silah ruhsatı işlemleri için giriş yapmak isteyen Y.D. (70) ve E.A (72) isimli şahıslara ‘HES Kodu’ sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamada Y.D. isimli şahsın riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine olay, 112 filyasyon ekiplerine bildirildi. 70 yaşındaki şahıs Y.D., sağlık ekiplerince Münevver Ayaşlı Yurdu'na götürülüp teslim edildi.

Öte yandan HES kodu ‘riskli’ şahsa idari para cezası uygulandığı öğrenildi.