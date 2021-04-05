Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Ordu'da, 3-4 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara ceza uygulandı. Evde karantinada olması gereken 1 vatandaşa karantina, 43 vatandaşa ise sokak kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 39 bin 600 lira ceza kesildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında yapılan uygulamalarda izin belgesi olmayan ve evraklarında eksik olan 11 sürücüye ise 4 bin 198 lira cezai işlem yapıldı. 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan denetimlerde ise toplam 43 bin 798 lira cezai işlem yapıldı.

İki günlük sokak kısıtlaması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlara HES kodu ve GBT uygulaması yapıldı.