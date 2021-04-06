Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Filika Sanat Evi’nin kurucuları Mehmet Akif Sipahioğlu (25), Hilal Çayırcı (25), Seher Veziroğlu (24) ve Hacer Altoprak (23), dünyadaki açlık ve savaşa dikkat çekmek için ilginç bir astronot hazırladı. Yöresel kıyafet olan kıl çorap ve arıcı kıyafeti ile oluşturdukları astronot ile dünyaya mesaj vermeyi amaçlayan gençler, sosyal medyaya yükledikleri videolarla ilgi görmeye başladı. Bazen dertli bir şekilde şarkı dinleyen bazen ise şakaların hedefi olan Rizeli astronot, NASA ve Elon Musk’tan gelen telefonlara da bakmadı. O görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi görürken, astronotu hazırlayan Filika Sanat Evi’nin kurucularından Mehmet Akif Sipahioğlu, “Filika Sanat Evi’ni geçen yıl kurduk. Öncesinde kitap tahlilleri, resim, sinema atölyelerimiz vardı. Pandemi sürecinde bir kültür sanat dergisi çalışmamız oldu. Bölgeye hitap etme noktasında daha ne yapabiliriz diye düşündük. Farkındalık oluşturmaya çalıştık ve astronotumuzu kullandık. Bunun sebebi, dünyaya dışarıdan bakan üçüncü göz olarak bakmaya çalıştığımız için astronotu kullandık. Bu astronot herhangi bir astronot olmaktan ziyade bizi yansıtmasını istedik ve buna uygun giysiler kullandık kıl çorabı ve arıcı kıyafeti gibi. Astronotun atmaca gibi dışarıdan bakmasını istedik. Daha sonra bunları kısa film gibi kullandık. Babaannemiz ile birlikte üzüntümüzü paylaştık. Astronotumuz dünyadaki açlık ve savaşa karşı duruştur. O yüzden konuşmuyor ve insanlara cevap vermiyor” dedi.



NASA ve Elon Musk’tan gelen telefonlara astronotun tepki olarak cevap vermediğini söyleyen Sipahioğlu, “NASA ve Elon Musk’tan gelen telefonlara cevap vermiyoruz. Çünkü bu açlık ve savaşa sadece ülkemizin bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Çözümü ve çareyi ülkemizde bekliyoruz” İfadelerini kullandı.

“Ekip ruhu ve gönüllük esası başarımızın anahtarıdır”

Filika Sanat Evi üyelerinden Hacer Altoprak ise yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde çalışmalarımızda zorlandık. Manevi olarak destekler oldu ve bu bizi daha da motive etti. Anlattığımız ve yaptığımız çalışmalarda yöremizden bir şeyler katarak gerçekleştiriyoruz. İlk başlarda bu işlerin boş işler olduğu ve maddi getirisinin olmadığı yönünde eleştiriler aldık. Ancak başarı elde ettiğimiz zaman olumlu geri dönüşler aldık. Manevi olarak hepimizin ailesi destekçimiz oldular. Başarımızdaki anahtar ekip ruhu, gönüllülük esası ve farklı fikirlerin dile getirilmesidir diyebilirim” şeklinde konuştu.