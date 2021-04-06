Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Bursa'da 1 asker korona virüsten hayatını kaybetti
06.04.2021 - 23:11 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 23:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
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