Borsa 10 binin altına düşecek mi? İşte zirvesine uzak ve dibine yakın hisseler

Borsada son dakika! Endeks 13 Mayıs Pazartesi günü 10.055 puana geriledi. BİST100’de geçen hafta görülen zirveden gerileme %3,15 ile sınırlı kalırken; aynı süreçte MİA Teknoloji, Ege Endüstri, Borusan Boru, Kontrolmatik, CW Enerji, Emlak Konut GYO, Akbank ve Zorlu Enerji hisselerinde zirveden düşüş yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti. Analistler; endekste 10.000-9850 bandının kritik destek olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son günlerde TL bazında yeni rekor denemeleri yapan ve dolar bazında ise önemli direnç seviyelerine yaklaşan Borsa İstanbul’da hareketlilik arttı. BİST100 endeksi hafta başında yüzde 1,55 değer kaybıyla birlikte 10.055 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Son kapanışı itibarıyla endeks; geçen hafta çarşamba günü gördüğü 10.383 zirvesinin yüzde 3,15 gerisine düşerken; son bir aylık değer artışı da yüzde 2,45’e geriledi. Endekste yıl başından itibaren yükseliş ise yüzde 34,60 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksine dahil hisseler arasında Akfen Yenilenebilir Enerji, Yayla Gıda, Agrotech Teknoloji, SASA Polyester ve Eczacıbaşı Yatırım sınırlı değer artışlarıyla birlikte en çok yükselenler arasında yer aldı. Konya Çimento, Vestel Beyaz Eşya, Otokar, Zorlu Enerji ve Kontrolmatik ise yüzde 6’nın üzerinde düşüşler en çok düşenler arasında başı çekti.

Bu arada Şok Marketler, TOFAŞ ve Ford Otosan para girişinde ilk 3’te yer alırken; Akbank, TÜPRAŞ ve Türk Hava Yollarında en fazla para çıkışı yaşanan hisseler oldu.

ZİRVESİNE UZAK HİSSELER

Endekste geçen hafta görülen zirve seviyeden itibaren gerileme yüzde 3,15 ile sınırlı kalmasına rağmen; 7 Mayıs sonrası süreçte BİST50 endeksine dahil bazı hisselerdeki gerileme, gördüğü zirve seviyeye göre yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti.

Bu kapsamda MİA Teknoloji, Ege Endüstri, Borusan Boru, Kontrolmatik, CW Enerji, Emlak Konut GYO, Akbank ve Zorlu Enerji hisselerinde zirveden itibaren gerileme yüzde 10-13 aralığına gerçekleşti.

DİBİNE YAKIN HİSSELER

Yine aynı süreçte bazı büyük hisselerin de son bir haftalık dip seviyesine gerilediği görüldü. Bu kapsamda Koza Altın, TÜPRAŞ, Doğuş Otomotiv ve Oyak Çimento hisseleri, yüzde 5 ve üzerinde değer kaybı yaşayarak, söz konusu zaman diliminde gördükleri en düşük seviyeden kapanış gerçekleştirdi.

BORSADA BEKLENTİ VE HEDEF

BİST100 endeksinde son kapanış itibarıyla 5 günlük ortalama 10.325 ve 22 günlük ortalama 9990 seviyesinde bulunuyor. 2024’ü “hissene sahip çık” yılı olarak tanımlayan Ekonomist Tuncay Turşucu; borsada yaşananların normal bir kâr satışı olarak algılanması gerektiği, uzun vadeli beklentilerin pozitif olduğu ve bu tarz gerilemelerin yeni alım fırsatı verebileceği görüşünü dile getiriyor.

Endekste 10.000-9850 bandının önemli bir destek bölgesi olduğu ve bu bölgelere doğru gerileme yaşandıkça finansalları kuvvetli, beklentili hisselerde kademeli alımlar yapılabileceği belirtiliyor.