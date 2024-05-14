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Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman’da bu yıl 747.'si kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinliklerinin son gününde Türk Yıldızları uçuş gerçekleştirdi. Gösteri uçuşu nefesleri kesti.

Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen Türk Yıldızları'nın hava gösterisini Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve yaklaşık 5 bin kişi seyretti.

YOĞUN İLGİ VARDI

Gösteri uçuşunun yapılacağı alanı dolduran vatandaşlar, bu anları heyecan ve ilgiyle takip ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Gösteri uçuşunun ardından, kent merkezinde fener alayı düzenlendi.

Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti - 1. Resim

KONSERLE SONA ERDİ

Yunus Emre Camii önünde başlayan fener alayında, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar yürüdü. Etkinlikler, Polis Bandosu Orkestrasının verdiği konserle sona erdi.

Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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