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Hindistan'da reklam panosu insanların üzerine düştü! 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hindistan&#039;da reklam panosu insanların üzerine düştü! 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle reklam panosu düştü. Panonun altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde fırtına nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine reklam panosu düştü.

8 KİŞİ CAN VERDİ

Çok sayıda aracın üzerine düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), enkaz altında kaldığı tahmin edilen 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Hindistan'da reklam panosu insanların üzerine düştü! 8 ölü, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, olayda ölenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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