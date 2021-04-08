Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı, saat 03.33'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6,92 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,93 kilometre olarak ölçüldü.
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
08.04.2021 - 03:58 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 03:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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780829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780829.aspx
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