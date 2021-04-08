Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı, saat 03.33'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6,92 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,93 kilometre olarak ölçüldü.