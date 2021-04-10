Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadakataşı Derneği, ‘‘Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz’’ çağrısıyla başlattığı Ramazan çalışmalarını sürdürüyor. Dernek yardımlar kapsamında İdlibli mültecilere Ramazan kumanyası, bebek bisküvisi ve süt dağıtımı gerçekleştirdi.

Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşayan 300 mülteci aileye dernek ekibi tarafından Ramazan yardımları kapsamında gıda kumanyası, bebek bisküvisi ve süt dağıtımı gerçekleştirildi.

300 aileye gıda desteği

Ülkelerinde yaşanan çatışmalar sonrası güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye’ye göç eden İdlibli mültecilere Sadakataşı Derneği yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Dernek yardım ekibi tarafından Ramazan çalışmaları kapsamında Reyyan ve Hazzano mülteci kamplarında yaşayan 300 aileye gıda kumanyası, süt ve bebek bisküvisi ulaştırıldı.

25 bin aileye Ramazan kumanyası

Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Ramazan yardımlarımız kapsamında başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede 25 bin aileye kumanya dağıtımı gerçekleştireceğiz. Yardımlarımızın ilk etabında İdlib’de bulunan mülteci kamplarında yaşayan 300 aileye kumanya, bebek bisküvisi ve süt dağıtımı gerçekleştirdik. Bölgeye Ramazan ayı boyunca destek olmayı sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Ramazan yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabilir. Tüm operatörlerden RAMAZAN yazıp 2989’a sms göndererek 10 TL destekte bulunulabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.