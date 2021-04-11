Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede durum daha da kötüleşirken kendini bilmez sorumsuzlar yüzünden salgın durdurulamıyor. Sorumsuzların mesaisi, dün Bursa’daki bir düğünle başladı. Onlarca kişi fiziki mesafeyi hiçe sayarak maskesiz bir şekilde sokak ortasında halay çekti. Liste, Antalya ile devam etti. Bir otelde ‘Gala’ adı altında düzenlenen eğlencede fiziki mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi müzik eşliğinde eğlenip yemek yedi ve pasta kesti. Sosyal medyada paylaşılan her iki eğlence de büyük tepki çekti. İstanbul Ataşehir’de ise bar ve eğlence mekânına baskın düzenlendi. İçeridekiler bir süre kapıyı açmadı. Polis daha sonra mekânda eğlence düzenleyen 45 kişiyle karşılaştı ve koronavirüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma sınırlamasını ihlal etmekten 143 bin 100 lira ceza kesti. Taksim’de doğum günü partisini basan polis 17 kişiye 58 bin 973 lira cezai işlem uyguladı. Aydın Kuşadası’nda Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenleyen bir işletme ile 72 müşterisine 75 bin 207 lira para cezası uygulandı.