Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bakımı yasak olmasına rağmen sahibi tarafından sokakta hem tasmasız hem de ağızlıksız olarak gezdirilen Pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Durumu görenler hemen sahipsiz köpeğin yardımına koştu. Ancak Pitbull, köpeği bir türlü bırakmadı. Vatandaşların uzun çabaları sonucu köpek yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı köpek İnegöl Belediyesine ait hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Yaşanılanlar ise cep telefonuyla böyle görüntülendi.