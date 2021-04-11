Olay Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bakımı yasak olmasına rağmen sahibi tarafından sokakta hem tasmasız hem de ağızlıksız olarak gezdirilen Pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Durumu görenler hemen sahipsiz köpeğin yardımına koştu. Ancak Pitbull, köpeği bir türlü bırakmadı. Vatandaşların uzun çabaları sonucu köpek yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı köpek İnegöl Belediyesine ait hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Yaşanılanlar ise cep telefonuyla böyle görüntülendi.
Bursa'da Pitbull dehşeti: Sokak köpeğine saldırdı
11.04.2021 - 17:55 | Son Güncelleme: 11.04.2021 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da tasmasız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokakta bulunan sahipsiz köpeğe saldırdı. Vatandaşlar sahipsiz köpeği kurtarmak için uzun süre mücadele etti.
Etiketler : pitbull,dehşet,sokak,tasma,yasak ırk,köpek,
781835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781835.aspx
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