Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülke genelinde hissedilir derecede artması ve bölge genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle 21 Nisan 2021'e kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da özellikle yüksek ve dik yamaçlarda kar erimeleri olacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu illerde meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.