Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki akşam yeni koronavirüs yasaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki hafta boyunca kısmi kapanma olacağını söyledi. Eğer vaka sayıları beklenilen seviyeye inmezse yeni kısıtlamaların gelebileceğini aktardı. Ardından ne gibi yasakların uygulanacağı merak konusu oldu. İki haftalık süreç daha da kötüye giderse bayramda komple sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor. Şehirler arası seyahatin ise tamamen duracağı düşünülüyor. Böylelikle akraba, eş dost ziyaretlerinin önüne geçilerek virüsün yayılımının yavaşlatılması hedefleniyor.

Bu arada, dün İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi. Genelgede şu ifadeler yer aldı:

Hafta içi saat 19.00’dan 05.00’e kadar, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkmak yasak olacak. Ancak çalışma kâğıdı olanlar bu yasaktan muaf tutulacak. Kısıtlama, turistleri de kapsamayacak. Ama ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu kişiler sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak.

Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Bütün iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

Hafta içi 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkamayacak. Bu yaş grupları, hafta içi toplu taşıma kullanamayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu hâller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) dışında şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Saat 10.00’dan sahur vaktine kadar restoranlar paket servis yapabilecek.

Pazartesi itibarıyla halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parklar, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi İnternet kafe, elektronik oyun yerleri ve bilardo salonları bir süre kapanacak. Çay ocakları ise esnafa servis yapabilecek.

Konaklama tesislerinde kesinlikle toplu iftar organizasyonları yapılmayacak.

Market, mağaza gibi iş yerleri, açılışa özel veya belirli günler için indirim yapmayacak. İndirimleri en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlara yayacak.

Yurt dışından gelenler, 72 saat içerisinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış korona testini ibraz edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri 10.00-16.00 olacak. Hamileler, süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak. Bu kurallar, MİT Başkanlığı çalışanlarını kapsamayacak.