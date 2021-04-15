Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından başlayan iki haftalık kısmi kapanmanın ikinci gününde polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim’de bir takım denetimler gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından kaynaklanacak yoğunluğu önlenmesi için vatandaşlar ve esnaflar uyarıldı. Kısıtlamadan muaf olan işletmelere de çalışma ve saat konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Bu kapsamda kısıtlamadan muaf olmayan mekanların kepenklerini indirdikleri görüldü. Polis ekipleri ise araçlarından vatandaşları dikkatli olmaları yönünden uyardı. Ekipler, denetleme yaptıkları esnada İran uyruklu turistin sigara içerek kurallara riayet etmediğini tespit etti. Bu nedenle turiste para cezası uygulanarak kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.