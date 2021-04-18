Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Yüksekova'da uygulanacak 58 saatlik sokak kısıtlaması devam ederken, ilçede bazı vatandaşlar kısıtlama saatlerini ihlal ederek dışarıya akın etti. Polislerin gelmesiyle dışarıya çıkan vatandaşlar, uyarılardan sonra tekrar evlerine çekildi. Sağlık Bakanlığının vaka oranlarını gösteren haritada 'sarı' iller arasında olan Yüksekova Mart ayından bu yana hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıyordu. İlçede 47 günün ardından tekrar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına gidildi. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tüm yolarda denetimler sürdürüyor.