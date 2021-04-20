Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahlı yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında firarinin Ürgüp ilçesinde bulunan peribacalarında saklandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından firari saklanmış olduğu peribacaları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
14 yıl hapis cezası ile aranan firari peribacaları içerisinde yakalandı
20.04.2021 - 10:08 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 14 yıl hapis cezası ile aranan firari sanık Ürgüp ilçesinde saklanmış olduğu peribacaları içerisinde yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahlı yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında firarinin Ürgüp ilçesinde bulunan peribacalarında saklandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından firari saklanmış olduğu peribacaları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Nevşehir,
784108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784108.aspx
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