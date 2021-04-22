Kirayı ve faturaları ödeyemeyen kadın, üç ay önce aldığı boya sandığı ile para kazanmaya başladı. Uzun yıllar engelli annesine baktığını söyleyen Kuş "Babamdan kalan 1.100 TL yetim maaşım var. Torunumun beyin ameliyatı olması gerekiyordu. Hastane giderleri için kredi çektim. Maaşım 300 TL'ye düştü. O da yemeğe gidiyor. Son çarem bu işti. Kadınlar beni destekliyor ama erkeklerin yarısı ön yargılı yaklaşıyor" dedi.
Fedakâr anne! Boya sandığı ekmek teknesi oldu
22.04.2021 - 01:56 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 01:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Derince'ye bağlı Deniz Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk annesi Hatice Kuş (42), ekonomik olarak güçlük çekmeye başlayınca çareyi ayakkabı boyacısı olmakta buldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : hatice kuş,
784681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784681.aspx
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