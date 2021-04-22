Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kirayı ve faturaları ödeyemeyen kadın, üç ay önce aldığı boya sandığı ile para kazanmaya başladı. Uzun yıllar engelli annesine baktığını söyleyen Kuş "Babamdan kalan 1.100 TL yetim maaşım var. Torunumun beyin ameliyatı olması gerekiyordu. Hastane giderleri için kredi çektim. Maaşım 300 TL'ye düştü. O da yemeğe gidiyor. Son çarem bu işti. Kadınlar beni destekliyor ama erkeklerin yarısı ön yargılı yaklaşıyor" dedi.