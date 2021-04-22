Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu benim için büyük bir fırsat oldu. İki yaşlı abonemizi “gözüme kestirdim”, onları görmediğim dedem ve ninemin yerine koyarak torunlarıymışım gibi her sabah yanlarına uğradım.

Öncelikle ekmek, onun dışında ihtiyaca göre ilaç, yumurta, sebze, meyve götürüyordum.

(Dede ile torun, nine ile torun arasında paranın pulun lafı olmaz.)

Nasıl dua ediyorlar, insan eriyor. İyi ki bu “mesleği” yapıyorum diye şükrediyor insan.

Onlar için sokak sınırlaması tekrar başladı. Bizim için de el öpme, dua alma, manevi haz duyma dönemi yeniden…

BİLÂL DEMİR/ZONGULDAK

ABONEDEN KISA KISA

Ahmet Doğaner (Erzincan)

Çocuklarım İstanbul’da, burada kimsem olmadığı için dağıtıcı arkadaşımızdan biten ilaçlarımı istedim, eczaneden alıp getirdiler. Arkalarından bol bol dua ettim.

Necati Ayşen (Ankara)

Otuz yıllık aboneyim. Dağıtıcı evladımız Erkan Cerit maaşımı evime getirdi. Allah razı olsun hepinizden. Merhamet, İhlas’ın mayasında var.

Yakup Çeliker (Bursa)

İhlas çalışanlarına ve devletimize çok dua ediyor ve evden çıkmıyoruz. İnşallah bu zor günler geçecek, yeter ki devletimizin yanında olalım.

Yüksel Güven (İzmir)

Emekli lokantacıyım. Oğlum Bergama’da yaşıyor, biz evde üç kişiyiz. Ben, hanımım ve gazetem... Sizde bu duygu olduğu müddetçe biz bize yeter de artarız evladım.

Hasan Çalışkan (İzmir)

Bu zor günlerde de yanımızda yer aldığınız için çok teşekkür ederim. Her sabah ihtiyaçlarımızı karşılayan dağıtıcı Turgut Akkuş kendi çocuğumuz gibi. Ne zaman arasak koşarak gelir. Otuz yılı aşkın bir süredir Türkiye gazetesi okuyorum, bana ters gelen hiç bir haber yer almadı.