Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay önceki gün Başakşehir'de yaşandı. İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu iş adamı Cüneyt Yılmaz, evinde 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdü. 6 sayfalık bir mektup yazan Yılmaz, ardından tabancayla intihar etti. Marketten eve dönen Cüneyt Yılmaz’ın eşi Serap Yılmaz, kocası ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı. Sinir krizleri geçiren Serap Yılmaz, polise haber verdi. Polisin evde yapmış olduğu incelemelerin ardından cenazeler adli tıp morguna kaldırıldı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Cüneyt Yılmaz'ın ardında bıraktığı intihar mektubunda eşini suçladığı öğrenildi.

Otopsi işleminin ardından dün Adli Tıp Kurumundan alınan baba kızın cenazesi Büyükçekmece'de toprağa verildi.