Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ekipler denetimlerini sıklaştırdı. En çok vaka artışının yaşandığı il olan Düzce’de yapılan denetimler esnasında şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren bir kafe içerisinde 5 kişinin yemek yediğini fark eden polis ekipleri işletmeye baskın düzenledi. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesi ile toplamda 21 bin 845 lira para cezası uygulanırken, işletme Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.