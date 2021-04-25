Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 23.30 sularında Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.M'ye ait olduğu öğrenilen bijuteri dükkanına gece saatlerinde gelen kişiler tarafından molotoflu saldırı gerçekleşti. Saldırının ardından iddiaya göre hissedilen patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirilirken dükkanda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ölen yada yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.