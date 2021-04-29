Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te havaalanı yolu üzerinde bir aracı durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 27 BS 358 plakalı araçla kent merkezine kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşınca aracı havaalanı yolu üzerinde durdurdu. Araçta detaylı arama yapan KOM ekipleri aracın bagaj ve far kısmına zulalanan bin 970 paket kaçak sigaraları ele geçirdi. Araç farlarına sigara zulalanması polisleri hayrete düşürürken zulalanan sigaralar ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Araç şoförünü gözaltına alan ekipler şoför hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlattı.