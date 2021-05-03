Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojisi bozulan Süleyman Ş. bir süre önce aile bireylerine zarar vermeye başladı. Bu nedenle aile şikayetçi olunca Süleyman Ş.’ye evden uzaklaştırma kararı çıktı. Yeni tip koronavirüs nedeniyle tam kapanma da başlayınca şahıs gidecek yeri olmadığı için sokakta kaldı. Buna sinirlenen Süleyman Ş. sokakta dükkanların kepenklerine zarar vermeye başladı. Vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekibe de saldıran şahıs, yoldan geçen araçların da önünü kesti. Sokakta dolaşan Süleyman Ş.’ye polis biber gazıyla müdahale etti. Ancak buna rağmen sokak ortasında yatan şahıs araçların altında kalma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. Bu sırada polis megafondan “Tam kapanma var herkes evine” diyerek uyarıda bulundu.

Süleyman Ş. bir süre sonra sakinleştirilerek polis merkezine götürüldü.