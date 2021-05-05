Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çayırbaşı Mahallesi ve çevresinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz Pazar günü saat 01.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Caddesi üzerinde park halinde bekleyen bir otomobildeki şahısların durumundan şüphelendi. Otomobili takibe alarak durduran ekipler, aracın önünde “Vefa Sosyal Destek Grubu” kartı, bagajda ise sözde yardım malzemeleri olduğunu gördü. Şahsı indirerek üzerini arayan ekipler, bir miktar satışa hazır halde kokain ele geçirirken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 230 TL 'ye el koydu. Araçta inceleme yapan ekipler, detaylı incelemeler için otomobili ve şahsı polis merkezine götürdü.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği “Eros” ile arama yapıldı. Köpeğin aracın içerisinde tepki vermesi üzerine polis ekipleri, vites topuzu bölümüne baktı. Bölmeyi söken Sarıyer polisi, içerisinde satışta hazır şeffaf poşet içerisinde 25 parça halinde kokain ve esrar buldu.

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan torbacı Remzi B. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.