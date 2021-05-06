Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokakta bulunan ve boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı, sabah 10.30’da büyük bir gürültü ile çökmüştü. Ekiplerin 5 katlı binanın çökmesinden sonra başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Yapılan çalışmalarda binanın bulunduğu sokağa güvenlik amaçlı barikatlar kuruldu. 3 farklı noktadan girilen sokağın tüm girişleri kapatıldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğinde bulunan diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltılarak binalara girişler yasaklandı.
Zeytinburnu’nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı
06.05.2021 - 20:05 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu’nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı
Etiketler : Zeytinburnu,
788274 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788274.aspx
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