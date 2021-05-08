Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan iki çocuk arasında tartışma başladı. Taraflardan biri diğer çocuğu dövmesi üzerine çocuğun ailesi sokağa indi. Karşısında aile büyüklerini gören çocuk, cebinde bulunan bıçağı çekti. Bıçak çekildiğini gören aile bireyleri deliye dönerek çocuğun üzerine yürüdü. Durumu gören ağabey ise kardeşini korumak için olay yerine geldi.

YERE YATIRIP SALDIRDILAR

Çocuğun bıçak çekmesine sinirlenen aile, çocuk ve ağabeyini yumruk yağmuruna tuttu. Aldığı darbelere dayanamayan ağabey ve kardeşi yere yığıldı. Bunu fırsat bilen aile üyeleri tekmelemeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.