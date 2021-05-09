Iğdır kent merkezinde bir anda yağmaya başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. İkindi saatlerine doğru yağmaya başlayan yağmura kısıtlamalardan muaf olan inşaat işçileri yakalandı. İşçiler ıslanmamak için korunaklı yerlere geçtiler. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan yağmurdan geriye ise cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri kaldı.
Iğdır’da sağanak yağış etkili oldu
09.05.2021 - 15:01 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır’da ikindi saatlerinde yağmaya başlayan yağmur kenti etkisi altına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Iğdır,
788893 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788893.aspx
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